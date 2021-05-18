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18 мая 2021, 12:09 423

Контрразведка разоблачила бывшего боевика в Вооруженных Силах Украины

18 мая 2021, 12:09 423
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Фото: СБУ
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Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил. По данным спецслужбы, мужчина предоставил недостоверные данные через военкомат и устроился в украинскую армию

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В спецслужбе установили, что мужчина в 2014 году в составе "ДНР" с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он осуществлял досмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.

Однако вскоре он оставил боевиков, а впоследствии, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию, где нес службу в одной из частей в Донецкой области.

По месту жительства правонарушителя стражи порядка обнаружили и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику", - сообщили оперативники.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.

СБУ разведка шпионы боевики ДНР

 
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