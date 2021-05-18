Контрразведка разоблачила бывшего боевика в Вооруженных Силах Украины
Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил. По данным спецслужбы, мужчина предоставил недостоверные данные через военкомат и устроился в украинскую армию
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В спецслужбе установили, что мужчина в 2014 году в составе "ДНР" с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он осуществлял досмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.
Однако вскоре он оставил боевиков, а впоследствии, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию, где нес службу в одной из частей в Донецкой области.
По месту жительства правонарушителя стражи порядка обнаружили и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику", - сообщили оперативники.
Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.