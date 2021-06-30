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30 июня 2021, 14:56 258

В Киеве из-за испорченной воды не советуют купаться на пяти пляжах из 14

30 июня 2021, 14:56 258
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Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования из-за ухудшения качества воды вызванной жарой, которая держалась в столице в последние дни

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Так, в Днепровском районе работают 9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Веселка".

В Оболонском районе работают 2 пляжа - "Вербный", "Пуща-Водица". В Деснянском районе 2 пляжа - "Черторой", "Троещина" и в Голосеевском районе - пляж "Галерный".

По состоянию на 30 июня, в Киеве временно не рекомендуется купаться на пляжах: "Веселка", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица", "Троещина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни.

Ранее сообщалось, что все 14 коммунальных пляжей Киева готовы к летнему сезону.

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