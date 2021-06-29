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29 июня 2021, 15:29 72

На Луганщине экс-главе УИК сообщили о подозрении в фальсификации избирательной документации

29 июня 2021, 15:29 72
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Фото: из открытых источников
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В Луганской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе и секретарю участковой избирательной комиссии в фальсификации избирательной документации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Установлено, что во время выборов поселкового главы Старобельского района Луганской области в период проведения местных выборов 25 октября 2020 года они совершили фальсификацию и уничтожение избирательной документации", - сообщили правоохранители.

Так, во время проведения местных выборов, на то время глава и секретарь одной из УИК внесли в протоколы о подсчете голосов заведомо ложные сведения о количестве голосов, поданных в пользу одного из кандидатов на должность поселкового головы.

Бывшему главе и секретарю одной из участковых избирательных комиссий следователи уже сообщили о подозрении за фальсификацию и уничтожение избирательной документации.

Напомним, 10 июня в Киеве правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления председателю участковой избирательной комиссии, а именно в умышленном внесении в избирательный протокол ложной информации, который затем был подан в ТИК Дарницкого района.

выборы голосование Луганская область избиратели ТИК протокол

 
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