Законопроект относительно "децентрализационных" изменений в Конституцию могут представить в Раде в начале следующей сессии – нардеп

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Федор Вениславский прогнозирует, что Рада может принять проект изменений в Конституцию, касающихся децентрализации, до конца года

Об этом представитель Президента в Конституционном Суде, народный депутат Федор Вениславский (фракция партии "Слуга народа”) заявил в эфире телеканала "Рада", сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Вениславский отметил, что этот законопроект прошел широкое публичное обсуждение, к этому вопросу были привлечены представители ассоциаций органов местного самоуправления, многочисленные эксперты и тому подобное.

И в результате Комиссия по правовой реформе при Президенте (а именно подкомиссия по вопросам конституционного реформирования), по моему убеждению, наработала очень взвешенный, сбалансированный проект закона, в основу которого лег тот законопроект, который уже был Верховной Радой предыдущего созыва направлен в Конституционный Суд Украины. И я думаю, что где-то, наверное, в первых числах следующей очередной сессии мы сможем этот законопроект презентовать в Верховной Раде, и далее он будет направлен в Конституционный Суд для получения выводов, - сказал представитель Президента в КСУ.

Он спрогнозировал, что этот законопроект будет принят в первом чтении или предварительно одобрен до конца нынешнего календарного года и вступит в силу, когда за него проголосует 300 и более народных депутатов Украины.

Я прогнозирую, что это уже произойдет на той сессии, которая начнется в первый вторник февраля 2022 года, - сказал депутат.

Как сообщалось, еще в середине мая относительно децентрализации власти в регионах нардепы должны были рассмотреть изменения в Конституцию Украины. Дмитрий Разумков надеялся, что соответствующий законопроект внесут на рассмотрение парламента в ближайшее время.