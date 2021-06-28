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28 червня 2021, 17:09 42

Законопроєкт стосовно "децентралізаційних" змін до Конституції можуть презентувати в Раді на початку наступної сесії – нардеп

28 червня 2021, 17:09 42
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Фото з відкритих джерел
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Федір Веніславський прогнозує, що Рада може ухвалити проєкт змін до Конституції, що стосуються децентралізації, до кінця року

Про це представник Президента у Конституційному Суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція партії "Слуга народу”) заявив у ефірі телеканалу "Рада", повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Веніславський зазначив, що цей законопроєкт пройшов широке публічне обговорення, до цього питання були залучені представники асоціацій органів місцевого самоврядування, численні експерти тощо.

І у результаті Комісія з правничої реформи при Президентові (а саме підкомісія з питань конституційного реформування), на моє переконання, напрацювала дуже зважений, збалансований проєкт закону, в основу якого ліг той законопроєкт, який вже було Верховною Радою попереднього скликання направлено до Конституційного Суду України. І я думаю, що десь, напевно, у перших числах наступної чергової сесії ми зможемо цей законопроєкт презентувати у Верховній Раді, і далі він буде направлений до Конституційного Суду для отримання висновків, - сказав представник Президента у КСУ.

Він спрогнозував, що цей законопроєкт буде прийнятий у першому читанні або попередньо схвалений до кінця нинішнього календарного року і набуде чинності, коли за нього проголосує 300 і більше народних депутатів України.

Я прогнозую, що це вже відбудеться на тій сесії, яка почнеться першого вівторка лютого 2022 року, - сказав депутат.

Як повідомлялося, ще в середині травня стосовно децентралізації влади у регіонах нардепи мали розглянути зміни до Конституції України. Дмитро Разумков сподівався, що відповідний законопроєкт внесуть на розгляд парламенту найближчим часом.

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