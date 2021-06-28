Во вторник, 29 июня, состоится внеочередное заседание Верховной Рады
Народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады во вторник, 29 июня
Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Ожидается, что нардепы рассмотрят пакет законов, касающихся оборонного сектора: законопроект О Национальном сопротивлении, смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.
Как сообщалось, Президент Зеленский внес в Раду законопроект о большом государственном гербе Украины сегодня, на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции.
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