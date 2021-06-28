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28 июня 2021, 15:50 52

Во вторник, 29 июня, состоится внеочередное заседание Верховной Рады

28 июня 2021, 15:50 52
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады во вторник, 29 июня

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Ожидается, что нардепы рассмотрят пакет законов, касающихся оборонного сектора: законопроект О Национальном сопротивлении, смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

Как сообщалось, Президент Зеленский внес в Раду законопроект о большом государственном гербе Украины сегодня, на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции.

Верховная Рада заседание внеочередное Александр Корниенко законопроект

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