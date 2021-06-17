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17 июня 2021, 10:56 10

Нардеп Вирастюк официально стал членом фракции "Слуга народа"

17 июня 2021, 10:56 10
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Фото: из открытых источников
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Избран на довыборах в Раду на Ивано-Франковщине народный депутат Василий Вирастюк стал членом депутатской фракции партии "Слуга народа"

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель главы парламента Руслан Стефанчук во время заседания Верховной Рады 17 июня.

Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью третьей статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о вхождении народного депутата Украины Вирастюка Василия Ярославовича в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - сказал он.

Напомним, ранее, 15 июня, украинский спортсмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины. Принятие Вирастюком присяги нардепа проходило как под аплодисменты коллег по партии, так и под возгласы "Ганьба" со стороны его оппонентов.

ВР Слуга народа парламент фракция Руслан Стефанчук Василий Вирастюк

 
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