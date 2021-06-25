Зеленский заявил, что Медведчук и Порошенко совместно зарабатывали на войне

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По мнению президента Владимира Зеленского, пятый президент Петр Порошенко совместно с Виктором Медведчуком зарабатывали на войне на востоке Украины

Как передает RegioNews, об этом Зеленский рассказал в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук".

"Для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали, мы не имели пленок, но много разной было информации от СБУ, разведки. Мы понимаем, как это происходило, мы понимаем, что с террористами, сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе и 5-м президентом или его людьми. Мы прекрасно это понимаем, что украинский уголь, которое из-за оккупации был захвачен на Донбассе, что уголь этот покупала Украина через Россию. Он вывозился", - отметил Зеленский.

Он отметил, что его уверенность в зарабатывании с угля Медведчуком и Порошенко базируется на информации, которую он имеет. Также о причастности кума Путина к махинациям свидетельствует и реакция, которую сейчас дали правоохранительные органы и то, где находится Медведчук.

Зеленский считает, что факт того, что Порошенко дал Медведчуку полномочия вести переговоры как раз и свидетельствует о том, что никто не хотел окончания войны. В то же время Зеленский считает, что Порошенко до сих пор не может осознать, что он уже "не является кем-то в политике".

Все эти страшные записи, я считаю, что эти телефонные звонки – это государственная измена, и то, что он сделал, когда все полномочия по переговорам предоставил Медведчуку – это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Люди делали деньги", - добавил Зеленский.

Напомним, 8 апреля стало известно, что семья Медведчука лишилась шести подсанкционных предприятий в России. Они специализируются на переработке и продаже нефти и нефтепродуктов или связаны с этой отраслью.

Также сообщалось, что 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Председателю политсовета партии ОПЗЖ избрали меру пресечения.