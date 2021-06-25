Вопрос отделения оккупированного Донбасса выносить на референдум незаконно - Разумков

Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что согласно закону нельзя выносить на всеукраинский референдум вопрос отделения оккупированного Донбасса

Как передает RegioNews, об этом Разумков рассказал во время пресс-конференции.

Так, накануне Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу оккупированную территорию могут отгородить "стеной", но это решение должно поддержать народ на референдуме.

"Там речь шла об отграничении, потому что согласно принятому закону изменения территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Мы просто физически их вынести не сможем", - прокомментировал заявление президента Разумков.

По его словам, президент говорил о возможности того, чтобы на какой-то промежуток времени процесс по Донбассу будет заморожен.

Но я уверен, если мы заморозим этот процесс, то возвращение будет еще труднее", - отметил Разумков.

Он добавил, что есть и другие вопросы, которые можно вынести на референдум.

Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе его придется отгородить "стеной".