Бизнес в Днепре обяжут контролировать вредные выбросы в воздух и воду - Филатов

Фото: Facebook

До конца текущего года в Днепре почти 600 предприятий и организаций, чья деятельность так или иначе загрязняет окружающую среду, должны установить специальные станции мониторинга. С их помощью будут контролировать вредные выбросы в атмосферу

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, комментируя результаты последней сессии городского совета.

По его мнению, эта экологическая инициатива является одним из важнейших решений сессии горсовета.

Несмотря на то, что город все еще не имеет права экологического контроля, сейчас мэрия ищет другие рычаги влияния", - отметил городской глава.

Станции мониторинга присоединят к городским электросетям и системе видеонаблюдения.

"Если же предприятия вовремя не установят станции, "Днепроводоканал" будет иметь право отключать их от сетей водоотведения. Практика, возможно, своеобразная, но, я считаю, действенная. Это решение покажет уровень экологического сознания предприятий. Наша логика очень проста - для всех предприятий в Днепре должны быть единые условия", - подчеркнул Филатов.

Ранее сообщалось, что по личному распоряжению городского головы Днепра Бориса Филатова над городским советом вывесили флаг Израиля рядом с флагом Украины.