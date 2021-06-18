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Война на Донбассе: оккупанты нарастили обстрелы и ранили украинского бойца
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18 июня 2021, 08:09 87

Война на Донбассе: оккупанты нарастили обстрелы и ранили украинского бойца

18 июня 2021, 08:09 87
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Фото из открытых источников
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В четверг, 17 июня, на Донбассе пророссийские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранение

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что обстрелы велись вблизи Песков, неподалеку Луганского и в районе Водяного, что на Приазовье.

Также противник осуществлял обстрелы из стрелкового оружия неподалеку Новотошковского.

Возле Золотого российские наемники дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого-средней тяжести", - отметили в ООС.

Там добавили, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня, 18 июня, также было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Золотого.

Напомним, 16 июня боевики на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции.

Донбасс Украина война военные оккупанты

 
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