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17 июня 2021, 17:10 13

СНБО 18 июня соберется на заседание: что рассмотрят

17 июня 2021, 17:10 13
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 18 июня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СНБО.

"18 июня 2021 года в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, вул. Банковая, 11)", - говорится в сообщении.

Прессцентр СНБО приводит и предварительную повестку дня предстоящего заседания:

  1. По рассмотрению Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
  2. (ТАЙНО).
  3. О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
  4. Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие Указом Президента Украины от 25 марта 2021 № 122.
  5. Разное.

По завершении заседания планируется брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18.00).

Напомним, ранее правительство предложило СНБО ввести санкции на физических и юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ.

Украина Офис президента РНБО заседание Алексей Данилов

 
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