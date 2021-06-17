СНБО 18 июня соберется на заседание: что рассмотрят
Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 18 июня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СНБО.
"18 июня 2021 года в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, вул. Банковая, 11)", - говорится в сообщении.
Прессцентр СНБО приводит и предварительную повестку дня предстоящего заседания:
- По рассмотрению Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
- (ТАЙНО).
- О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
- Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие Указом Президента Украины от 25 марта 2021 № 122.
- Разное.
По завершении заседания планируется брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18.00).
Напомним, ранее правительство предложило СНБО ввести санкции на физических и юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ.
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