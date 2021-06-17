В Луцке пьяная водитель троллейбуса протаранила два забора
В Луцке пьяная водитель троллейбуса разбила два забора и поехала в депо
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Женщина высадила пассажиров на конечной остановке, а троллейбус направила в ограждение. На разбитом транспорте она уехала с места ДТП.
Свидетели вызвали полицию. Позже и женщина вернулась на место происшествия. Выяснилось, что она была пьяна - содержание алкоголя в крови в пять раз превышало норму.
Она говорит, что уехала из-за страха. Теперь ей грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.
Напомним, недавно на Киевщине пьяный мужчина на угнанной машине попал в ДТП.
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