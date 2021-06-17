В Киеве возле МВЦ образовалась огромная очередь на вакцинацию

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В четверг, 17 июня, к открытию пункта вакцинации против COVID-19 в киевском Международном выставочном центре собрались сотни людей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Журналисты показали значительную очередь возле МВЦ. Примечательно, что не у всех присутствующих можно заметить маску.

Ранее сообщалось, что в киевском МВЦ отменили COVID-вакцинацию в ближайшие выходные. Ее перенесли на 17-18 июня.

Напомним, что в центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за выходные.