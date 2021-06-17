В Украине за сутки вакцинировано более 76 тысяч человек

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В Украине вакцинировали от коронавируса еще 76 538 человек. За сутки одну дозу получили 50 818 человек, полностью иммунизированы 25 720 человек

Как передает RegioNews об этом сообщили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании привито 1 907 685 человек, из них получили 1 дозу - 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 313 604 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 907 685 прививок.

В течение суток работали 679 мобильных бригад и 933 пункта вакцинации.

Напомним, в центрах массовой вакцинации Киева, Днепра и Одессы изменился график работы.