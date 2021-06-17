Потураев, который спровоцировал драку в Раде, извинился за свои слова о "расстреле" ОПЗЖ

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев попросил прощения за свое высказывание в адрес фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом он сказал после перерыва в заседании, который был объявлен из-за драки депутатов от ОПЗЖ и "Слуги народа", передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Ранее во время обсуждения поправок к законопроекту 4107 относительно независимости Нацсовета Потураев сказал, обращаясь к ОПЗЖ: "эпоха лжи закончится тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию (ОПЗЖ – ред.), совокупное состояние которых составляют годовой бюджет Украины, и расстреляет".

Как сообщалось, В Раде произошла драка между нардепами Кивой и Тищенко.