Потураєв, який спровокував бійку в Раді, перепросив за свої слова про "розстріл" ОПЗЖ
Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв попросив вибачення за свій вислів на адресу фракції "Опозиційна платформа - За життя"
Про це він сказав після перерви в засіданні, яка була оголошена через бійку депутатів від ОПЗЖ і "Слуги народу", передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Раніше під час обговорення поправок до законопроєкту 4107 щодо незалежності Нацради Потураєв сказав, звертаючись до ОПЗЖ: "епоха брехні закінчиться тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію (ОПЗЖ – ред.), сукупні статки яких становлять річний бюджет України, та розстріляє".
Як повідомлялося, У Раді сталася бійка між нардепами Кивою та Тищенком.
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