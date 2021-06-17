Потураєв, який спровокував бійку в Раді, перепросив за свої слова про "розстріл" ОПЗЖ

Фото Укрінформ

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв попросив вибачення за свій вислів на адресу фракції "Опозиційна платформа - За життя"

Про це він сказав після перерви в засіданні, яка була оголошена через бійку депутатів від ОПЗЖ і "Слуги народу", передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Раніше під час обговорення поправок до законопроєкту 4107 щодо незалежності Нацради Потураєв сказав, звертаючись до ОПЗЖ: "епоха брехні закінчиться тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію (ОПЗЖ – ред.), сукупні статки яких становлять річний бюджет України, та розстріляє".

Як повідомлялося, У Раді сталася бійка між нардепами Кивою та Тищенком.