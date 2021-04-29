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29 апреля 2021, 12:55 18

Мокан уходит с должности представителя Кабмина в Раде

29 апреля 2021, 12:55 18
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Он написал заявление об увольнении по собственному желанию
Он написал заявление об увольнении по собственному желанию
Фото из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан уходит с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет RegioNews.

Мокан написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"С премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства за 13,5 месяцев работы. Кто станет преемником на посту-решение за Кабмином", - отметил Мокан.

Напомним, в "Слуге народа" подтверждают вероятное обсуждение отставки Степанова в десятых числах мая.

Кабмин увольнение Верховная Рада правительство Василий Мокан

 
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