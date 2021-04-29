Мокан уходит с должности представителя Кабмина в Раде
Он написал заявление об увольнении по собственному желанию
Он написал заявление об увольнении по собственному желанию
Народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан уходит с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.
Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет RegioNews.
Мокан написал заявление об увольнении по собственному желанию.
"С премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства за 13,5 месяцев работы. Кто станет преемником на посту-решение за Кабмином", - отметил Мокан.
Напомним, в "Слуге народа" подтверждают вероятное обсуждение отставки Степанова в десятых числах мая.
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