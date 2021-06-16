В "Голосе" обвинили нардепов, которые создали собственное объединение, в нарушении закона

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В партии "Голос" ответили на раскол во фракции и создание депутатского объединения "Справедливость" обвинениями в нарушении регламента Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в рамках депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

В "Голосе" подчеркивают, что "Демократия – сложное дело, она основывается исключительно на законах, правилах и процедурах. Иначе – хаос и анархия. Деятельность депутатов регулируется законом, а не желаниями".

Кроме того, в пресс-службе добавили, что "уважают мнение коллег, но оно не может противоречить и нарушать закон".

В среду Политический совет партии рассмотрит заявление части фракции и даст ей оценку. В политической силе также призвали решать вопросы в соответствии с утвержденными правилами и процедурами, уставом, который все признали, вступая в партию.

Напомним, что десять народных депутатов от фракции " Голос" заявили о расколе во фракции и объявили о создании собственного объединения "Справедливость".