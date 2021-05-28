В Киеве вкладчики банка "Аркада" вышли на протест

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В Киеве, 28 мая, вкладчики банка "Аркада" вышли на протест, требуя помочь им достроить квартиры в трех ЖК: "Еврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах"

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ".

Около сотни инвесторов пришли под НБУ с требованиями предоставить информацию по решению вопроса достройки и передачи квартир инвесторам", - говорится в сообщении.

Участники акции намерены провести митинги также под Кабинетом Министров и Офисом президента Украины.

Митингующие хотят обратить внимание чиновников на остановленное в 2018 году строительство квартир трех ЖК и обратиться с помощью в решении вопроса финансирования достройки.

Кроме этого, планируется шествие участников акции к пешеходному мосту на Майдане Независимости, что возле Аллеи Героев Небесной Сотни, развертывание флага на мосту, а также установка тематической инсталляции под стенами Кабмина.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в Киеве инвесторы банка "Аркада" перекрыли одну из центральных улиц.

Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.