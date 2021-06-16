Десять депутатов от "Голоса" заявили о расколе и создали отдельное объединение

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Десять народных депутатов от фракции "Голос" заявили о расколе во фракции и объявили о создании собственного объединения "Справедливость"

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила нардеп Александра Устинова, передает RegioNews.

По ее словам, депутаты несмотря на создание объединения, остаются в составе фракции. Причиной таких действий она назвала голосование за повестку дня Рады, в которую включили законопроект об отсрочке украинского дубляжа в фильмах и сериалах.

Вчера руководство нашей партии и фракции фактически пересекло красную линию и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, 10 народных депутатов, а это половина фракции "Голос", хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость", - заявила Устинова.

В состав этого объединения вошли нардепы Роман Лозинский, Андрей Шараскин, Юлия Клименко, Александра Устинова, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин и Галина Васильченко.

Депутаты заявили, что уже на протяжении пяти месяцев фракция "Голос" "не существует в Верховной Раде, а ее руководство не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады".

Большинство руководства предало свои ценности, которые мы декларировали на выборах, и принципы, за которые мы обещали работать", - сказала Устинова.

Кроме того, депутаты выразили недоверие председателю фракции "Голос" Ярославу Железняку и главе партии Кире Рудык.

Напомним, ранее 15 членов Винницкого "Голоса" заявили о выходе из партии.

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