На пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса
Парламент в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание, на котором народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США
Об этом сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram, передает RegioNews.
Скорее всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание по проекту постановления об обращении ВР к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (рег. № 5380), - написал Качура.
Как сообщалось, вчера оппозиция внесла в Раду альтернативный законопроект об олигархах.
Также Зеленский заявил, что сейчас нет смысла распускать Верховную Раду.
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