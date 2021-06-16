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На пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса
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16 июня 2021, 10:40 25

На пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса

16 июня 2021, 10:40 25
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Фото из открытых источников
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Парламент в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание, на котором народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США

Об этом сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram, передает RegioNews.

Скорее всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание по проекту постановления об обращении ВР к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (рег. № 5380), - написал Качура.

Как сообщалось, вчера оппозиция внесла в Раду альтернативный законопроект об олигархах.

Также Зеленский заявил, что сейчас нет смысла распускать Верховную Раду.

Верховная Рада заседание нардеп Александр Качура обращение внеочередное

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