На п'ятницю можуть скликати позачергове засідання Ради задля єдиного питання

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Парламент у п'ятницю, 18 червня, може провести позачергове засідання, на якому народні депутати планують розглянути постанову про звернення до Конгресу США

Про це повідомив нардеп з фракції "Слуга народу" Олександр Качура в Telegram, передає RegioNews.

Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання за проєктом постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (реєстр. № 5380), - написав Качура.

Як повідомлялося, вчора опозиція внесла у Раду альтернативний законопроєкт про олігархів.

Також Зеленський заявив, що зараз немає сенсу розпускати Верховну Раду.