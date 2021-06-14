Нардепы пикетировали заседание гуманитарного комитета Рады по языковому вопросу

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Нардепы ЕС провели митинг перед началом гуманитарного комитета с «языковым вопросом» в повестке дня, обклеив вход перед зданием, но заседание перенесли

Об этом сообщает PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

Нардепы от Евросолидарности пикетировали заседание гуманитарного комитета. Они обклеили подступы к помещению, где размещается Комитет, надписями "Потураев - убийца языка" и "Это попытки антиязыкового путча"

Речь идёт о законопроекте 5554 "слуг народа" Никиты Потураева и Евгении Кравчук об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык. Он предусматривает отсрочку на время карантина требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке. Согласно законопроекта, эта норма начнет действовать через 2 месяца после завершения карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как предусмотрено "языковым" законом. Ранее Рада не проголосовала за включение этого законопроекта в повестку дня

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович считает, что вынесение вопроса отсрочки на комитет лоббируют "украинские олигархи, которые потеряют миллионы, если не смогут снимать сериалы для продажи на российский рынок".

Как сообщалось, представители телеиндустрии призывают нардепов не откладывать языковой закон. Представители телеиндустрии, СМИ и медиасообщества призывают народных депутатов не поддерживать законопроекты, которые предусматривают отсрочку начала действия нормы об украинском языке в теле - и киноиндустрии.