Нардепи пікетували засідання гуманітарного комітету Ради з мовного питання

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Нардепи ЄС провели мітинг перед початком гуманітарного комітету з "мовним питанням" на порядку денному, обклеївши вхід перед будівлею, але засідання перенесли

Про це повідомляє PavlovskyNews, передає RegioNews.

Нардепи від Євросолідарності пікетували засідання гуманітарного комітету. Вони обклеїли підступи до приміщення, де розміщується комітет, написами "Потураєв - вбивця мови" і "Це спроби антимовного путчу"

Йдеться про законопроєкт 5554 "слуг народу" Микити Потураєва та Євгенії Кравчук про відстрочку обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою. Він передбачає відтермінування на час карантину вимоги про розповсюдження та демонстрування фільмів державною мовою. Згідно законопроєкту, ця норма почне діяти через 2 місяці після завершення карантину в Україні, а не з 16 липня 2021 року, як передбачено "мовним" законом. Раніше Рада не проголосувала за включення цього законопроєкту до порядку денного

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович вважає, що винесення питання відстрочки на Комітет лобіюють "українські олігархи, які втратять мільйони, якщо не зможуть знімати серіали для продажу на російський ринок".

Як повідомлялося, представники телеіндустрії закликають нардепів не відкладати мовний закон. Представники телеіндустрії, ЗМІ та медіаспільноти закликають народних депутатів не підтримувати законопроєкти, які передбачають відстрочку початку дії норми про українську мову в теле - і кіноіндустрії.