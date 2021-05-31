За два года на Луганщине русский язык лишили статуса регионального восемь местных советов

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Приведен перечень органов местного самоуправления Луганской области, которые за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального

Перечень предоставила Луганская областная прокуратура в ответ на запрос Радио Свобода, передает RegioNews.

Местные советы принимали решения о региональном статусе русского языка, опираясь на закон "Об основах государственной языковой политики” от 2012 года ("закон Колесниченко-Кивалова”), который был признан неконституционным.

Соответствующие решения, по данным Луганской областной прокуратуры, отменили:

Михайловский сельский совет (решение от 21 ноября 2019 года);

Голиковский сельский совет (решение от 26 сентября 2019 года);

Епифановский сельский совет (решение от 3 октября 2019 года);

Макеевский сельский совет (решение от 4 ноября 2019 года);

Новоникольский сельский совет (решение от 7 ноября 2019 года);

Нововодянский сельский совет (решение от 1 октября 2019 года);

Старобельский городской совет (решение от 11 декабря 2020 года);

Рубежанский городской совет (решение от 13 января 2021 года).

В то же время, у прокуратуры нет данных, действует ли до сих пор решение Луганского областного совета о предоставлении статуса регионального русскому языку.

Как сообщалось, прокуратура оспаривает в суде региональный статус русского языка в Николаеве.