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31 мая 2021, 19:47 360

За два года на Луганщине русский язык лишили статуса регионального восемь местных советов

31 мая 2021, 19:47 360
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Фото из открытых источников
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Приведен перечень органов местного самоуправления Луганской области, которые за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального

Перечень предоставила Луганская областная прокуратура в ответ на запрос Радио Свобода, передает RegioNews.

Местные советы принимали решения о региональном статусе русского языка, опираясь на закон "Об основах государственной языковой политики” от 2012 года ("закон Колесниченко-Кивалова”), который был признан неконституционным.

Соответствующие решения, по данным Луганской областной прокуратуры, отменили:

Михайловский сельский совет (решение от 21 ноября 2019 года);
Голиковский сельский совет (решение от 26 сентября 2019 года);
Епифановский сельский совет (решение от 3 октября 2019 года);
Макеевский сельский совет (решение от 4 ноября 2019 года);
Новоникольский сельский совет (решение от 7 ноября 2019 года);
Нововодянский сельский совет (решение от 1 октября 2019 года);
Старобельский городской совет (решение от 11 декабря 2020 года);
Рубежанский городской совет (решение от 13 января 2021 года).

В то же время, у прокуратуры нет данных, действует ли до сих пор решение Луганского областного совета о предоставлении статуса регионального русскому языку.

Как сообщалось, прокуратура оспаривает в суде региональный статус русского языка в Николаеве.

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