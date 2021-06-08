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08 июня 2021, 08:31 9

Украина получит от США почти один миллион доз COVID-вакцины

08 июня 2021, 08:31 9
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Фото: из открытых источников
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В качестве гуманитарной помощи Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции

Как передает RegioNews, об этом информировали в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что вопрос предоставления вакцин был поднят в ходе телефонного разговора Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом. Так, Зеленский поблагодарил главу Белого дома за решение поделиться вакцинами с Украиной, чтобы преодолеть пандемию COVID-19.

Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 мая самолет с 500 тысячами доз вакцины CoronaVac прибыл в Украину.

Также сообщалось, что Украина получила партию вакцины Pfizer, которую приобрели за средства бюджета.

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