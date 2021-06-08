В США заверили, что стремления Украины относительно вступления в НАТО будут учтены

Фото: из открытых источников

Американский президент Джо Байден поддержал евроатлантические стремления Украины и заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО

Как передает RegioNews, об этом рассказали в Офисе президента.

Так, отмечается, что во время телефонного разговора президентов Зеленского и Байдена, первый акцентировал внимание на "важности предоставления украинскому государству плана действий по членству в Альянсе".

Он (Байден - ред.) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал ускорить вступление Украины в НАТО. Страна находится в опасности, поэтому нужно немедленно решать вопрос вступления Украины в НАТО.