В США заверили, что стремления Украины относительно вступления в НАТО будут учтены
Американский президент Джо Байден поддержал евроатлантические стремления Украины и заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО
Как передает RegioNews, об этом рассказали в Офисе президента.
Так, отмечается, что во время телефонного разговора президентов Зеленского и Байдена, первый акцентировал внимание на "важности предоставления украинскому государству плана действий по членству в Альянсе".
Он (Байден - ред.) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Зеленский призвал ускорить вступление Украины в НАТО. Страна находится в опасности, поэтому нужно немедленно решать вопрос вступления Украины в НАТО.