Эксперт: Терехов давно мог вернуть проспекту имя Жукова, но предпочитает манипулировать харьковчанами

Игорь Терехов на теме маршала Жукова заигрывает с электоратом, но не собирается выполнять свои обещания

Игорь Терехов на теме маршала Жукова заигрывает с электоратом, но не собирается выполнять свои обещания

И.о. мера Харькова Игорь Терехов только сейчас обещает вернуть в городе проспекту имя маршала Жукова, но это слова, манипуляции и пиар и ничего сделано не будет

Об этом написал у себя на странице в Фейсбуке политический эксперт Кирилл Молчанов.

"Временный мэр Харькова Игорь Терехов вдруг решил именно сейчас поворошить тему возвращения имени маршала Жукова проспекту и сохранения памятника Жукову. Мол, все будет и памятник, и проспект, и праздник только 9 мая. Но это только слова, манипуляции и пиар. Ничего сделано не будет", - пишет Молчанов.

По мнению эксперта, дни празднования Победы – удобный случай для подобных заявлений, а сама тема является очень благодатной для заигрывания с большой частью харьковского электората. Вот и вспомнил по случаю.

"Но Игорь Александрович уже почти полгода как исполняющий обязанности городского головы, в горсовете сидит подконтрольное ему депутатское большинство. Так что ж мешало за это время просто взять и сделать? Ведь по поводу проспекта всего-то надо соблюсти процедуру – провести общественное обсуждение. И в Харькове наверняка большинство было бы за возвращение проспекту имени Жукова",- утверждает Молчанов.

Эксперт считает, что громкие заявления там, где нужны реальные действия – это примитивное манипулирование мнением харьковчан. "И в этом случае оно к тому же абсолютно аморально и цинично, ведь это игра на чувствах, для большой части жителей города и памятник, и проспект Жукова имеют глубокий символический смысл".

По словам Молчанова, харьковчане вряд ли оценят его очередное обещание, потому что это банальный пиар на чувствительной для города теме, а не решение вопроса. "И закончится ничем, как все обещания Терехова", - подчеркивает эксперт.

"Накануне праздника Игорь Александрович изо всех сил старался изобразить мудрость, говорил, кто, когда хочет, тогда пусть и отмечает дату победы. Хочет 8 мая – ок, хочет 9 мая – тоже нормально. А сейчас вдруг говорит, что правильно – только 9-го. За три дня как позиция поменялась! Из умеренного почти проевропейского Терехов вдруг превратился чуть ли не в партийца ОПЗЖ или партии Шария. А потом опять все отыграет назад, забудет об обещаниях. И значит это только одно – самому Терехову по барабану и праздник, и память, он просто хочет усидеть на двух стульях, понравиться и тем, кому 9 мая праздник, и тем, кому 8 мая день памяти. Как бы к выборам между этими стульями ему не пришлось больно упасть и не остаться у разбитого корыта. На проевропейскую часть электората ему после таких зигзагов уж точно не стоит рассчитывать", - подытоживает Молчанов.

Напомним, 10 мая и. о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе и в дальнейшем будут существовать памятник маршалу Георгию Жукову и проспект его имени. "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект будет и впредь иметь имя великого маршала Победы", - сказал Терехов. Он также заверил, что в Харькове отмечать День победы именно 9 мая.

Также напомним 7 мая Терехов устроил в мэрии торжественный прием по случаю 76-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне, куда пригласил ветеранов преклонного возраста, но проигнорировал соблюдение всех карантинных мероприятий. В частности, Терехов не надевал маски, а расстояние между участниками торжества было намного меньше чем полтора метра.