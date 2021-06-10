Жительницу Волыни приговорили к восьми годам тюрьмы за "снятие порчи"

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За мошенничество на сумму более 500 тысяч гривен осудили жительницу Волыни. Она заверила студентку в том, что может "снять порчу" с матери, если та передаст ей все деньги и украшения, принадлежащие ее семье

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В сообщении говорится, что осужденная запугивала жительницу Закарпатья якобы наведенной "порчей" на членов ее семьи, от которой они могут умереть.

Во время очередной встречи мошенница завладела денежными средствами в сумме 8 тыс. долл., 8460 евро и золотыми изделиями стоимостью 1 172 долл. Общий вред причиненный потерпевшей составил 549 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Прокуроры в Верховном суде доказали вину жительницы Волыни в мошенничестве. Женщину приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, работники ГБР задержали мошенницу, которая обещала "решить" вопрос в Минюсте за $160 тыс.