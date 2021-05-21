В Чернигове блокировали деятельность "ботофермы", которая занималась пропагандой

Фото: СБУ

В Чернигове киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили деятельность ботофермы, которую администрировали из РФ. Было заблокировано почти 2,5 тысячи бот-аккаунтов

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что через ботоферму подозреваемые распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения.

Размещали сообщения для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры", - сообщили оперативники.

Во время обыска по месту жительства организатора, где находилась ботоферма, правоохранители изъяли: семь 16-ти канальных GSM-шлюзов; 2 SIM-банки на 128 карт каждый; 370 сим-карт российского оператора мобильной связи и 3 ноутбука.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве СБУ ликвидировала" ботоферму", которая финансировалась из РФ у злоумышленников было более 5 тысяч фейковых аккаунтов.