Адвокаты Тупицкого не явились на заседание суда по рассмотрению дела о подкупе свидетелей

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Подольский районный суд столицы отложил рассмотрение дела в отношении бывшего главы КСУ Александра Тупицкого, в рамках которого его подозревают в подкупе свидетеля. Суд был перенесен на 8 июня из-за неявки адвокатов

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил адвокат Тупицкого Константин Дорошенко.

По словам Дорошенко, суд был перенесен из-за неявки адвокатов, которые были заняты в других судебных заседаниях.

Это заседание провели. Мы подавали ходатайство, и причины неявки (адвокатов Тупицкого. - Ред.) были признаны уважительными, и было отложено (рассмотрение дела. - ред.) на 8 июня на 10 часов", - сообщил адвокат.

Напомним, 25 мая Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора передали суду обвинительный акт в уголовном деле против Тупицкого по подкупу свидетеля.

Также сообщалось, что 27 мая суд закрыл дело против Тупицкого по конфликту интересов и ложь в декларации.