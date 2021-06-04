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04 июня 2021, 13:04 972

В Минсоцполитики планируют повышение пенсий военнослужащим

04 июня 2021, 13:04 972
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Фото: из открытых источников
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Министерство социальной политики ищет варианты повышения пенсий для украинских военнослужащих. Для этого необходимо предусмотреть бюджет в 40-60 млрд гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Будем совместно с Минобороны и МВД нарабатывать решение, у нас есть 4 варианта как решить перерасчет пенсий военнослужащим. Они дорогие, от 40 до 60 млрд грн, и нам нужно будет договариваться, чтобы найти ресурс", - сказала Лазебная.

По информации министра, около 500 тысяч пенсионеров-военнослужащих ждут на справедливое пенсионное обеспечение.

Если бы не отменили индексацию в 2017 году, военнослужащие уже бы получали на 30% больше", - подчеркнула Лазебная.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят порядок получения пенсий, в Минсоцполитики объяснили, как будут переводить пенсионеров на карточки.

Минсоцполитики пенсионеры пенсия бюджет военные

 
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