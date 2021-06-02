Нардепы хотят привязать прожиточный минимум к средней зарплате

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В Верховной Раде приняли за основу законопроект №3515, согласно которым в Украине могут установить единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты по стране

Как передает RegioNews, об этом стало известно во время трансляции заседание Рады.

Согласно новому закону, прожиточный минимум - это приемлемый уровень расходов, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Будет определяться он в расчете на одно лицо.

Так, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплаты в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума в среднемесячной зарплате должно составлять не менее: 40% в 2021 году и с повышением на 1% каждый год до 2031.

Кроме того, предусматривается, что орган исполнительной власти, обеспечивает систематическое исследования расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств относительно фактических расходов на продукты питания, не продуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.

Ранее сообщалось, что в парламент внесли законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев.