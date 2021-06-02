08:54  02 июня
COVID-19 в Украине: за сутки выявили более двух тысяч новых случаев заражения
11:48  02 июня
В Украине начали действовать новые требования к декларированию ценных бумаг
08:09  02 июня
Ситуация на Донбассе: в ООС рассказали о нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 июня 2021, 12:41 120

Нардепы хотят привязать прожиточный минимум к средней зарплате

02 июня 2021, 12:41 120
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде приняли за основу законопроект №3515, согласно которым в Украине могут установить единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты по стране

Как передает RegioNews, об этом стало известно во время трансляции заседание Рады.

Согласно новому закону, прожиточный минимум - это приемлемый уровень расходов, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Будет определяться он в расчете на одно лицо.

Так, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплаты в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума в среднемесячной зарплате должно составлять не менее: 40% в 2021 году и с повышением на 1% каждый год до 2031.

Кроме того, предусматривается, что орган исполнительной власти, обеспечивает систематическое исследования расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств относительно фактических расходов на продукты питания, не продуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.

Ранее сообщалось, что в парламент внесли законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев.

зарплаты ВР деньги прожиточный минимум депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua