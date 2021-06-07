В КИУ рассказали, кто из "слуг" миллионеров арендует жилье за бюджетные средства

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В Комитете избирателей проанализировали декларации народных депутатов, которые получают бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

По данным КИУ, среди депутатов-миллионеров больше всего представителей фракции "Слуга народа" (67 человек). Значительно меньшее количество среди депутатов других политических сил. Так, по 4 депутата-миллионера арендуют жилье, входят в состав групп "За майбутнє" и "Довіра", 2 депутата - внефракционные, 2 - члены ЕС, 1 - "Батькивщина", 1 - "ОПЗЖ".

Среди самых богатых депутатов, которые получают бюджетные средства на аренду жилья:

Олег Воронько, "Слуга народа", задекларировал 129 млн. грн;

Сергей Магера, внефракционный, 25,5 млн. грн;

Остап Шипайшло, "Слуга народа", 22,5 млн;

Александр Трухин, "Слуга народа", 20,9 млн;

Анатолий Урбанский "За майбутнє", 19,8 млн;

Александр Пономарев, ОПЗЖ, 19,3 млн;

Олег Мейдич, "Батькивщина", 14 млн;

Валерий Лунченко, "Довіра", 12,8 млн;

Степан Чернявский, "Слуга народа", 11,5 млн;

Павел Павлиш, "Слуга народа", 10,8 млн.

"Верховной Раде стоит отказаться от практики выплаты средств для народных депутатов на аренду жилья. Абсолютное большинство депутатов, получающих такие средства, могли бы оплачивать наем жилья самостоятельно. Размер заработной платы народного депутата позволяет оплачивать аренду квартиры", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В среднем ежемесячно народные депутаты получают из бюджета 20 тыс. грн. для найма жилья.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.