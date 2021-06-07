ФОПы начнут получать карантинные выплаты уже на этой неделе - Кабмин

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ФОПы и работники малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле, начнут получать выплаты государственной помощи в размере 8 тысяч гривен с понедельника, 7 июня

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

В Офисе президента рассказали, что всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение помощи из-за локдауна.

Уже осуществлена выплата материальной помощи в размере 8 тыс. грн на сумму 1,4 млрд грн.

Средства получили 175 тысяч человек... Остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 марта Рада поддержала закон о карантинные выплаты восьми тысяч ФОПам. На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен.