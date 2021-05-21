11:33  21 мая
Украина одолжила у Швеции оригинал Конституции Пилипа Орлика ко Дню Независимости
12:07  21 мая
В Минэнерго анонсировали изменения в работе рынка электроэнергии
08:11  21 мая
Обстрелы на Донбассе продолжаются: за сутки зафиксировано 10 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
21 мая 2021, 11:33 127

Украина одолжила у Швеции оригинал Конституции Пилипа Орлика ко Дню Независимости

21 мая 2021, 11:33 127
Читайте також українською мовою
Фото: president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Украину к 30-й годовщине Независимости из Швеции привезут оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика. Это впервые за 311 лет, когда оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украину

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

МИД обратился к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости", - сообщил Кулеба.

По его словам, изначально предлагалась копия Конституции, однако, украинская сторона хотела лишь оригинал, который никогда не был в Украине.

Также он добавил, что Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом, Украине также предоставят гетманскую булаву, которая, по легенде, после Гетмана Ивана Мазепы принадлежала Гетману Пилипу Орлику.

Ранее сообщалось, что в Украине к 30-й годовщине Независимости планируют разработать новый закон о гимне и флаге.

Украина праздник Конституция День независимости история

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua