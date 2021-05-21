Украина одолжила у Швеции оригинал Конституции Пилипа Орлика ко Дню Независимости

Фото: president.gov.ua

В Украину к 30-й годовщине Независимости из Швеции привезут оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика. Это впервые за 311 лет, когда оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украину

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

МИД обратился к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости", - сообщил Кулеба.

По его словам, изначально предлагалась копия Конституции, однако, украинская сторона хотела лишь оригинал, который никогда не был в Украине.

Также он добавил, что Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом, Украине также предоставят гетманскую булаву, которая, по легенде, после Гетмана Ивана Мазепы принадлежала Гетману Пилипу Орлику.

Ранее сообщалось, что в Украине к 30-й годовщине Независимости планируют разработать новый закон о гимне и флаге.