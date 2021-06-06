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06 июня 2021, 17:56 199

Программа "Доступные лекарства" расширится, - Нацслужба здоровья

06 июня 2021, 17:56 199
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Фото из открытых источников
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Во второй половине года Национальная служба здоровья начинает администрировать процесс, с помощью которого система здравоохранения влияет на доступность лекарств и медуслуг для населения (реимбурсацию) препаратов-инсулинов

Об этом рассказала спикер Национальной службы здоровья Кристина Петрик в программе "Обратная связь" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Во второй половине года Национальная служба здоровья начинает администрировать реимбурсацию (процесс, с помощью которого система здравоохранения влияет на доступность лекарств и медуслуг для населения - ред.) препаратов-инсулинов. Это важный проект, многим людям нужен этот препарат, по нашим подсчетам, это около 200 тысяч. Наша цель — сделать доступ к этим препаратам проще, понятнее, и чтобы все пациенты могли получить инсулин, — сказала она.

Петрик объяснила, как пациенты смогут получать лекарства.

Реимбурсация будет внедряться постепенно. Собственно, это электронный рецепт, по которому можно получать препараты в аптеке, у которой будет договор на реимбурсацию. То есть будет понятно, какая это аптека, там будут соответствующие наклейки, у нас есть электронная карта со всеми аптеками, которые работают по реимбурсации. Также можно позвонить по контактному номеру 1677, там подскажут, где находится ближайшая аптека, где можно получить препарат. То есть будет понятен маршрут пациента. Увеличивается количество аптек — в этом году 10 тыс. по всей Украине подписали договор, это показывает, что модель государственного и частного партнерства действует, - сказала она.

Как сообщалось 3 июня, "Укрзализныця" судится с НСЗУ из-за невыплаты по COVID-пакету.

Ранее, 27 мая в Кабмине объявили повторный конкурс на главу Нацслужбы здоровья.

Программа НСЗУ реимбурсация Доступные лекарства инсулин

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