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05 июня 2021, 16:01 9

Верховный Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом

05 июня 2021, 16:01 9
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Фото из открытых источников
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Большая палата Верховного суда признала законным избрание кандидата в нардепы в 87 избирательном округе Василия Вирастюка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление ЦИК.

Отмечается, что Большая палата Верховного Суда отменила решение от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов довыборов в Раду на 87-м округе.

"Действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе 87 правомерны, - решение суда. Большая Палата Верховного суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления комиссии от 19 мая 2021).

Напомним 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее касательно выборов на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Тогда Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

24 мая Верховный Суд второй раз признал недействительным избрание Вирастюка нардепом. 25 мая ЦИК обжаловал решение Верховного Суда

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Украина Верховная Рада Верховный суд ЦИК Василий Вирастюк

 
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