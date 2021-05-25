Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда

Главный суд страны снова остановил Василия Вирастюка на пути к Верховной Раде. И, похоже, этим путем стронгмен-"слуга" уже не станет народным избранником

Главный суд страны снова остановил Василия Вирастюка на пути к Верховной Раде. И, похоже, этим путем стронгмен-"слуга" уже не станет народным избранником

За продолжением мегабитвы Центральной избирательной комиссии и Верховного Суда, которая, напомним, закрутилась вокруг одного-единственного депутатского мандата, продолжает пристально наблюдать RegioNews.

А если бы так в США в 2000-м?

История с довыборами на 87-м округе затянулась до уровня настоящей непристойности. Кандидат от "За майбутнє" Александр Шевченко как и обещал, отправился в долгую судебную тяжбу. В "Слуге народа", чьим выдвиженцем и почти нардепом является Василий Вирастюк спокойно восприняли этот неизбежный шаг. Никаких особых комментариев со стороны этой политической силы не было, разве что реагировал время от времени сам кандидат.

Например, в ситуации, когда решение Центризбиркома об утверждении результатов выборов забраковал Верховный Суд. Мы тогда прогнозировали несколько вариантов развития событий, которые базировались на одной константе – попытке действующей власти и подконтрольной ей ЦИК протянуть Вирастюка в народные депутаты "между капельками", максимально корректно и по возможности не пересекая красных судебных линий.

В реальности все оказалось значительно проще и быстрее. Центральная избирательная комиссия решила просто проигнорировать результаты выборов на шести многострадальных участках, за которые разгорелась ожесточенная борьба между кандидатами от "Слуги народа" и "За будущее". ЦИК, аргументируя свой шаг, сослалась и на само решение Большой Палаты Верховного суда, и даже на позицию Венецианской комиссии.

Если очистить его от бюрократических формулировок, то логика Центризбиркома такая – шесть участков составляют небольшую часть от всего округа, то можно этими участками пренебречь. И логику эту понять можно. На округе №87 - всего 117 участков, отбракованные – это всего лишь 5,1%. И в ситуациях с явным преимуществом одного из кандидатов эти проценты действительно не повлияют на общий результат. Но в новейшей мировой истории есть и противоположные примеры.

7 ноября 2000 года в США состоялись очередные президентские выборы. Выборы, которые вошли в историю Соединенных Штатов. Дело в том, что в штате Флорида, который и обеспечил победу кандидату от республиканцев Джорджу Бушу-младшему, его преимущество над кандидатом-демократом Альбертом Гором составило 437 голосов. Четыреста тридцать семь. При этом проголосовало во Флориде почти 6 млн избирателей. И результаты выборов – как в штате, так и во всех Соединенных Штатах (а если учитывать глобальное значение США – то,в конце концов, и во всем мире) - решили менее 500 голосов.

437 голосов – это один-единственный участок. Которым также можно было пренебречь. Кстати, президент США Билл Клинтон тогда представлял Демократическую партию, а Гор был не просто его однопартийцем, а вице-президентом страны. И, соответственно, председателем Сената - верхней палаты парламента. Зато во Флориде начался долгий и длительный процесс пересчета голосов, который завершился аж 12 декабря. И завершился он, что интересно, решением Верховного Суда США.

ВС против Василия

Не задержалось решение Верховного суда и в нашей истории. 19 мая ЦИК решил протащить Вирастюка, проигнорировав шесть "шевченковых" участков. А уже 23-го свое очередное (подозреваем, не последнее) слово сказал Верховный Суд. Иск в ВС, как вы понимаете, подал все тот же "буковелец" Александр Шевченко.

Верховный Суд заявил следующее. Во-первых, протокол ЦИК об установлении результатов выборов и признании "слуги" Василия Вирастюка избранным нардепом – отменить. Во-вторых, постановления ЦИК о признании выборов на шести участках недействительными - отправить в ту же мусорную корзину. А после этого, заявили в Верховном Суде в адрес Центральной избирательной комиссии, вы можете, точнее, обязаны установить результаты выборов на 87-м округе.

Решение это, прогнозируем, не будет последним в деле о надвирнянских выборах. По крайней мере, апелляцию в Большую палату Верховного суда ЦИК или Вирастюк могут подать. Но уже решение той инстанции, которое, подозреваем, так же не понравится "Слуге народа" и ее отдельным представителям, станет окончательным и обжалованию не будет подлежать.

Поэтому, с большой вероятностью, Центральной избирательной комиссии все-таки придется что-то решать с неучтенными ранее участками. И тут уже – после всех предыдущих серий этой "санта-барбары" – спрогнозировать действия ЦИК очень непросто. Хотя, как показала эта история, да и вся современная история Украины, начиная с 2019 года – для нынешней власти нет никаких сложных и неподъемных решений. По крайней мере, такова самооценка. Пока она не наталкивается на стену здания Верховного Суда.

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