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04 июня 2021, 17:41 17

Любченко стал членом СНБО

04 июня 2021, 17:41 17
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Фото из открытых источников
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Вице-премьера - министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексея Любченко 4 июня ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны

Об этом в ходе брифинга сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет RegioNews

По его словам, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Любченко.

Напомним, что Любченко назначили на должность вице-премьера - министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 мая.

Украина СНБО политика РНБО Алексей Данилов

 
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