Любченко стал членом СНБО
Вице-премьера - министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексея Любченко 4 июня ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны
Об этом в ходе брифинга сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет RegioNews
По его словам, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Любченко.
Напомним, что Любченко назначили на должность вице-премьера - министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 мая.
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