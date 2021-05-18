Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск

Знаковый не только для Донбасса, а и для всей страны город уже полгода живет без бюджета, действующего большинства в горсовете и его секретаря

Знаковый не только для Донбасса, а и для всей страны город уже полгода живет без бюджета, действующего большинства в горсовете и его секретаря

После майских праздников славянский мэр Вадим Лях ушел на больничный, в городе – коллапс власти. Как долго Славянску осталось ждать введения режима военно-гражданской администрации, над чем уже задумались в Офисе президента, разбирался RegioNews.

Почему ВГА?

Затею с харакири в виде создания в Славянске военно-гражданской администрации предложил сам действующий градоначальник Вадим Лях. Еще 14 апреля на своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение, в котором предложил Славянску "перезагрузку". "Я обращаюсь с письмом к председателю ДонОГА Павлу Кириленко с просьбой рассмотреть возможность назначения перевыборов депутатов и мэра Славянского городского совета. А на промежуточный период – возможность введения военно-гражданской администрации", – заявил городской голова.

Его логика проста: за пять месяцев работы депкорпуса в Славянске "до сих пор не принят бюджет, не выбран секретарь городского совета, тормозится решение важных вопросов жизнедеятельности города".

В переводе с чиновничьего – коммунальные службы близки к остановке, есть проблемы с водоснабжением, курортные здравницы вообще не готовы к сезону, практически рухнул мост через речку Казенный Торец, 200 млн грн на ремонт которого теперь обещает выделить ОГА, а учителя рискуют остаться без полноценных летних отпускных. "Поэтому – идем на перевыборы", – призывает Лях.

Царь не настоящий

Главная проблема сегодняшнего местного самоуправления Славянска в том, что победившая на выборах с результатом в 36,84% голосов и получившая 14 из 38-ми мандатов в горсовете ОПЗЖ не воспринимает мэра Вадима Ляха, как главу города. Несмотря на то, что он победил при поддержке более 60% голосовавших избирателей.

Выдвинувший его "Оппозиционный блок" при этом получил шесть депутатских мест и весьма далек от формирования собственного большинства. В то же время коалиция ОПЗЖ во главе с противником Ляха на выборах мэра, откровенно пророссийским Павлом Придворовым, "Партии мира и развития" с Нелей Штепой (ныне изгнанной из рядов родной партии за поддержку Придворова на выборах) и "Нашего края" с бывшим нардепом от БПП Олегом Недавой имеет 23 голоса и полную свободу действий.

В свою очередь, "Оппоблок", "Слуга народа" с шестью местами и "Європейська солідарність" с тремя довольствуются ролью меньшинства. Первые же попытки переговоров между сторонами закончились провалом и взаимными обвинениями в попытке узурпации власти.

Имперский аппетит

ОПЗЖ хотела зайти во власть с размахом: назначить собственного секретаря горсовета, сформировать подконтрольную вертикаль в исполкоме и оставить Ляха в роли "свадебного генерала". Но дальше плана дело не пошло. В конце января кандидатура на пост секретаря от мэра – Ольга Алтунина из "Слуги народа" – была успешно провалена, градоначальник в свою очередь ветировал решение горсовета о назначении на этот пост Евгения Ляхового.

Он поставил подпись в заявлении о собственном назначении вместе с другими депутатами от большинства, что дало повод Ляху усмотреть в этом конфликт интересов и формальный повод заблокировать решение. Кроме того, по мнению мэра, кандидатура Ляхового не прошла все профильные комиссии горсовета, что тоже нарушает регламент.

Естественно, до назначения заместителей городского головы большинством дело даже не дошло. Наблюдатели уже приготовились к реваншу и преодолению вето, для чего к 23 "штыкам" требовалось добавить три голоса, но дело закончилось ничем. В буквальном смысле. Представители ОПЗЖ, "Нашего края" и "Партии мира и развития" просто перестали ходить на сессии, обвиняя при этом действующего мэра в блокировании работы горсовета. А политические баталии перешли в формат тарифных митингов, наступил коллапс власти, длящийся до сих пор. Какой профит от демарша они надеялись получить, осталось загадкой.

Что дальше

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко 29 апреля сообщил, что дал ход обращению Вадима Ляха о "перезагрузке" Славянска. "Мной был сделан доклад заместителю главы Офиса президента, который отвечает за региональную политику, руководителю Офиса президента и, соответственно, главе государства. Проинформированы об этом со всеми основаниями и моментами, которые касаются данного города. Сейчас эти вопросы рассматриваются в Офисе президента и отрабатываются те критические моменты, которые возникли в Славянске", - сказал он на пресс-конференции.

Пока мяч оказался, по сути, у Владимира Зеленского, эксперты усомнились в логичности такого паса Ляха. Старшая советница по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба в комментарии "Новостям Донбасса" заявила, что "законом Украины о местном самоуправлении не предусмотрены обращения городского головы к главе военно-гражданской администрации о прекращении полномочий местного совета. Председатель военно-гражданской администрации не наделен полномочиями по назначению досрочных выборов городского совета", - считает она. Кроме того, по словам эксперта, ничего неизвестно о решении судов, которые бы свидетельствовали о незаконности решений или бездействии Славянского городского совета.

Проще говоря, Лях обратился не по адресу. Дорога к перевыборам идет через суд и Верховную Раду. И создание ВГА может быть следствием этих процессов, а не наоборот. Впрочем, никто не даст гарантии, что у президента не решат в пылу борьбы с Медведчуком выйти с собственной инициативой в парламент. Этот вариант возможен, если покажется выгодным в борьбе за общенациональные рейтинги. Но далеко не факт, что на повторных выборах в Славянске результаты сильно изменятся в пользу проукраинских сил или конкретно "Слуги народа".