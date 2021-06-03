На Донбассе уже вторые сутки сохраняется "тишина", ни одного вражеского обстрела
В четверг, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Отмечается, что боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили на передовой.
Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.
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