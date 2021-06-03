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На Донбассе уже вторые сутки сохраняется "тишина", ни одного вражеского обстрела
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03 июня 2021, 17:57 7

На Донбассе уже вторые сутки сохраняется "тишина", ни одного вражеского обстрела

03 июня 2021, 17:57 7
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Фото из открытых источников
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В четверг, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили на передовой.

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

ООС Украина война боевики ВСУ

 
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