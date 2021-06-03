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03 июня 2021, 18:27 8

Сегодня в Украину поступит еще более 700 тыс. доз COVID-вакцины

03 июня 2021, 18:27 8
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Фото из открытых источников
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Сегодня ожидается доставка в Украину 705 600 COVID-вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX

Об этом сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Украине, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Самолет с очередной партией вакцин должен был бы прибыть в аэропорт Борисполь ориентировочно в 18 часов.

Сегодня в Украину прибывает новая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX, - сказали в представительстве.

Отмечается, что эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca. В частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+. Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами.

В ЮНИСЕФ напомнили, что это уже четвертая поставка вакцин от COVID-19 в Украину в пределах COVAX.

Как сообщалось, в Украине началась запись на COVID-вакцинацию для переселенцев.

Вчера Буковина получила очередную партию вакцины Comirnaty. В Черновицкую область поступила очередная партия вакцины Comirnaty, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

вакцина ООН Минздрав COVID-19 Astrazeneca/Covishield

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