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03 июня 2021, 18:33 90

На Волыни мужчина устроил самосожжение в авто

03 июня 2021, 18:33 90
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Фото: 12kanal.com
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В Волынской области, возле села Жидычин, на берегу водоема местные рыбаки нашли сожженное авто, в котором было тело человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 12kanal.com.

Отмечается, что правоохранители установили, что мужчина совершил самосожжение. Погибший сам себя убил, поскольку двери его авто были закрыты изнутри, а рядом с останками стояла канистра с бензином.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

По словам местных жителей села Жидычин, ранее мужчину бросила жена и сын. Кроме того, у него горел дом, соседи помогли ему его восстановить.

Один из знакомых покойного рассказал, что мужчина был в депрессии, он тяжело переживал разлуку с женой и сыном, а также злоупотреблял алкоголем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение.

Украина Волынь Луцк смерти авто

 
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