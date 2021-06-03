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03 июня 2021, 11:19 92

Глава НАПК раскритиковал новые положения закона об изменении е-декларирования

03 июня 2021, 11:19 92
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Фото: из открытых источников
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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции считают, что чиновники смогут злоупотреблять положениями закона о е-декларировании, чтобы одновременно занимать государственные должности и возглавлять бизнес

Как передает RegioNews, об этом говорится в материале РБК-Украина.

Отныне чиновники смогут злоупотреблять положениями закона, чтобы одновременно занимать государственные должности и возглавлять бизнес, а также не передавать корпоративные права в управление другим лицам", - рассказал глава НАЗК Александр Новиков.

По его словам, все это может повлиять на объективность решений этих должностных лиц, а также поможет им избегать ответственности за свои действия.

Кроме того, отмечается, что этот закон отменяет необходимость декларировать обменно-валютные операции и устанавливает дополнительное время для чиновников, чтобы выйти из бизнеса.

Ранее сообщалось, что руководство всех фракций Парламента зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагают лишить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции права выявлять фиктивные издержки политических партий.

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