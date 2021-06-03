ВАКС отправил за решетку судью на шесть лет за взятку в тысячу евро

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Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба САП.

Судье назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей автомобиля и земельного участка", - говорится в сообщении.

ВАКС признал судью виновным в получении 1 тысячи евро неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении.

Известно, что Билык задержали еще в июне 2017 года в помещении Броварского горрайонного суда, а 1 тыс. евро изъяли прямо в кабинете судьи.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители задержали заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации, который за 160 тысяч долларов обещал посодействовать в приватизации гостиничного комплекса.