В Раде предлагают увеличить пенсионный возраст для украинцев
В парламент внесли законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Документом предлагается с 1 января 2023 года увеличить пенсионный возраст на один месяц в год. Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.
В то же время законопроектом предложено уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходе до шести летнего возраста. Уменьшение пенсионного возраста для женщин применяется за каждого ребенка, при этом пенсионный возраст для женщин не может быть снижено более чем на три года.
Напомним, ранее в Раде хотели отменить обязательный выход на пенсию в 60-65 лет на госслужбе.
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