В Украине начали действовать новые требования к декларированию ценных бумаг

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В Украине 2 июня вступил в силу закон №5173, которым вводятся изменения в требования декларирования ценных бумаг

Как пишет RegioNews, документ накануне опубликовали в издании "Голос Украины".

Закон определяет, что декларированию не подлежат акции акционерного общества - резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо-владельца назначено или избрано на должность, и совокупно не превышают 5% голосующих акций общества.

Также теперь не нужно вносить в декларацию операции по обмену валют как расходы и сделки. Такие операции не требуют уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Не будут декларироваться и как объекты недвижимости помещения общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится спецпроверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя парламента.

Напомним, ранее Зеленский призвал правительство повысить прозрачность декларирования чиновников и депутатов.