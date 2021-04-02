Разумков подписал постановление о назначении выборов мэра Харькова
Выборы городского головы должны состояться 31 октября 2021 года
Выборы городского головы должны состояться 31 октября 2021 года
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление №5292 о назначении внеочередных выборов мэра Харькова.
Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.
Известно, что постановление о внеочередных выборах мэра Харькова спикер парламента подписал вчера, 1 апреля.
Она предусматривает, что выборы городского головы Харькова назначаются на воскресенье, 31 октября.
30 марта 249 депутатов на внеочередном заседании поддержали это постановление.
Напомним, СБУ подозревает подчиненных Терехова в краже 1,5 млн на ремонте дорог.
30 марта Верховная Рада наконец дала харьковчанам возможность выбрать себе мэра.
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